Защитник «Зенита» Алип: мы сами себе соперники

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0) высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне.

«Мы сами себе соперники сейчас. Не надо терять много очков. Последний матч в этом году играем с «Акроном» — надо хорошо выступить и взять три очка», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Первое место занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, так же заработавший 36 очков.