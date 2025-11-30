Скидки
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Алип: мы сами себе соперники

Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0) высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Мы сами себе соперники сейчас. Не надо терять много очков. Последний матч в этом году играем с «Акроном» — надо хорошо выступить и взять три очка», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Первое место занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, так же заработавший 36 очков.

