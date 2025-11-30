Скидки
Защитник «Зенита» Алип прокомментировал победу над «Рубином»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над «Рубином» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Тренер перед матчем говорил, что «Рубин» хорошо обороняется. В последних пяти матчах они пропустили всего один гол. Был тяжёлый матч. Слава богу, что во втором тайме забили», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте. «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).

