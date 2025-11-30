Скидки
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Нино высказался о победе над «Рубином»

Игрок «Зенита» Нино высказался о победе над «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Нино высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые, единственный гол забил бразильский игрок обороны.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Очень сложная игра. Очень важно было сегодня победить. Необходимо было набирать три очка, поэтому очень рад, что смог помочь команде, что мы сегодня возвращаемся домой с победой и продолжаем преследовать лидеров чемпионата.

Мы стараемся готовиться к любим ситуациям. Наш главный тренер прекрасно знает соперников, знает, кто где лучше себя может проявить. Моя задача — быть максимально полезным в любое время и помогать команде», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте. «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря).

Новости. Футбол
Все новости RSS

