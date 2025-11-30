Игрок «Зенита» Нино высказался о победе над «Рубином»

Защитник «Зенита» Нино высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые, единственный гол забил бразильский игрок обороны.

«Очень сложная игра. Очень важно было сегодня победить. Необходимо было набирать три очка, поэтому очень рад, что смог помочь команде, что мы сегодня возвращаемся домой с победой и продолжаем преследовать лидеров чемпионата.

Мы стараемся готовиться к любим ситуациям. Наш главный тренер прекрасно знает соперников, знает, кто где лучше себя может проявить. Моя задача — быть максимально полезным в любое время и помогать команде», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте. «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря).