Игрок «Зенита» Нино объяснил, почему не сыграл с «Динамо» в Кубке России
Защитник «Зенита» Нино ответил, почему пропустил ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:0). «Зенит» проиграл по сумме двух встреч — 2:3.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'
— Перед матчем с «Динамо» в Кубке была экстренная замена. Вместо тебя вышел Эракович — это было связано с травмой?
— Почувствовал лёгкий дискомфорт на разминке перед матчем с «Динамо». Поняли, что ничего серьёзного, но решили не рисковать. Приняли решение, чтобы я не принимал участие в матче. Слава богу, всё обошлось. Ничего страшного не было. Сегодня смог с первых минут быть на поле, — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
