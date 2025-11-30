Игрок «Зенита» Нино объяснил, почему не сыграл с «Динамо» в Кубке России

Защитник «Зенита» Нино ответил, почему пропустил ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:0). «Зенит» проиграл по сумме двух встреч — 2:3.

— Перед матчем с «Динамо» в Кубке была экстренная замена. Вместо тебя вышел Эракович — это было связано с травмой?

— Почувствовал лёгкий дискомфорт на разминке перед матчем с «Динамо». Поняли, что ничего серьёзного, но решили не рисковать. Приняли решение, чтобы я не принимал участие в матче. Слава богу, всё обошлось. Ничего страшного не было. Сегодня смог с первых минут быть на поле, — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.