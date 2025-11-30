Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Повезло оказаться в нужном месте». Игрок «Зенита» Нино — о своём голе «Рубину»

«Повезло оказаться в нужном месте». Игрок «Зенита» Нино — о своём голе «Рубину»
Комментарии

Защитник «Зенита» Нино высказался о своём голе «Рубину» (1:0) в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Действительно мы в тренировочном процессе много работаем над тем, чтобы люди чаще входили в штрафную, на стандартах старались занимать свободные места и искать их. Сегодня мне повезло оказаться в нужном месте и в нужное время. И удалось хорошо пробить», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте. «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Алип прокомментировал победу над «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android