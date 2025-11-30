«Повезло оказаться в нужном месте». Игрок «Зенита» Нино — о своём голе «Рубину»

Защитник «Зенита» Нино высказался о своём голе «Рубину» (1:0) в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами.

«Действительно мы в тренировочном процессе много работаем над тем, чтобы люди чаще входили в штрафную, на стандартах старались занимать свободные места и искать их. Сегодня мне повезло оказаться в нужном месте и в нужное время. И удалось хорошо пробить», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте. «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.