Защитник «Зенита» Нино: гол «Рубину» буду помнить всю жизнь

Защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос, является ли гол в ворота казанского «Рубина» (1:0) в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги лучшим в его карьере.

— Был ли сегодняшний гол вашим лучшим в карьере?

— Не знаю, потому что в моей карьере были очень красивые забитые мячи. Скажу так, в памяти остаются важные голы. И сегодняшний гол безусловно очень важен, поэтому я буду помнить его всю жизнь, — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с «Акроном» (6 декабря).