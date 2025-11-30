Скидки
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Защитник «Зенита» Нино: гол «Рубину» буду помнить всю жизнь

Комментарии

Защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос, является ли гол в ворота казанского «Рубина» (1:0) в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги лучшим в его карьере.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

— Был ли сегодняшний гол вашим лучшим в карьере?
— Не знаю, потому что в моей карьере были очень красивые забитые мячи. Скажу так, в памяти остаются важные голы. И сегодняшний гол безусловно очень важен, поэтому я буду помнить его всю жизнь, — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с «Акроном» (6 декабря).

