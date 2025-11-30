Дубль Оздоева позволил ПАОКу переиграть «Левадиакос» в чемпионате Греции

Завершён матч 12-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Левадиакос» из Левадии и ПАОК из Салоник. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «орлы».

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Яннис Кости на 10-й минуте. Россиянин Магомед Оздоев сравнял счёт в конце первого тайма на 45-й минуте. Во втором тайме хавбек Беньямин Вербич вывел «Левадиакос» вперёд. Оздоев снова восстановил равенство на табло, отметившись голом на 55-й минуте. В конце встречи, на 90-й минуте, форвард ПАОКа Георгиос Якумакис забил победный гол.

Нападающий «орлов» Фёдор Чалов провёл матч на скамейке запасных.

После этой игры «Левадиакос» с 21 очком находится на четвёртом месте в турнирной таблице элитного дивизиона греческого чемпионата, ПАОК с 29 очками располагается на второй строчке.