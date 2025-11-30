Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левадиакос — ПАОК, результат матча 30 ноября 2025, счет 2:3, 12-й тур чемпионата Греции 2025/2026

Дубль Оздоева позволил ПАОКу переиграть «Левадиакос» в чемпионате Греции
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 12-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Левадиакос» из Левадии и ПАОК из Салоник. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «орлы».

Греция — Суперлига . 12-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Левадиакос
Левадия
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники
1:0 Кости – 10'     1:1 Оздоев – 45'     2:1 Вербич – 50'     2:2 Оздоев – 55'     2:3 Якумакис – 90'    
Удаления: нет / Мейте – 77'

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Яннис Кости на 10-й минуте. Россиянин Магомед Оздоев сравнял счёт в конце первого тайма на 45-й минуте. Во втором тайме хавбек Беньямин Вербич вывел «Левадиакос» вперёд. Оздоев снова восстановил равенство на табло, отметившись голом на 55-й минуте. В конце встречи, на 90-й минуте, форвард ПАОКа Георгиос Якумакис забил победный гол.

Нападающий «орлов» Фёдор Чалов провёл матч на скамейке запасных.

После этой игры «Левадиакос» с 21 очком находится на четвёртом месте в турнирной таблице элитного дивизиона греческого чемпионата, ПАОК с 29 очками располагается на второй строчке.

Материалы по теме
В ПАОКе прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Фёдору Чалову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android