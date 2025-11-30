Скидки
Нино прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита»

Нино прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита»
Защитник «Зенита» Нино высказался о слухах о возможном уходе из команды.

«Скажу так, когда я покидал Бразилию, был прекрасный момент. Со всеми остались прекрасные отношения, но могу сказать, что лично до меня не доходили никакие новости. Всем этим занимаются люди из моего окружения. Я сфокусирован на «Зените» и на том, чтобы до конца календарного года провести ещё одну хорошую игру.

Хочу добавить, что чувствую себя здесь абсолютно счастливым. Всё то время, что я здесь нахожусь, со мной обращались очень хорошо и понимали меня. Поэтому испытываю к «Зениту» огромную любовь и нежность. Если однажды возникнет ситуация, связанная с моим будущим, это обязательно должно быть в том числе хорошо для клуба», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

