Игрок «Рубина» Кузяев — о матче с «Зенитом»: не привык разминаться на чужой половине поля

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые.

«Не привык разминаться на чужой половине поля. А так приятно находиться на этом стадионе. Я не испытывал какие-то особые эмоции. Да, было классное время здесь в «Зените», но сейчас я двигаюсь дальше, я игрок «Рубина». Мы сюда ехали с целью взять три очка. К сожалению, не получилось.

В концовке матча был стопроцентный момент. Я не забил. Признаю это. В первом тайме у нас тоже был стопроцентный момент. Я считаю, что мы заслужили ничью как минимум. «Зенит» играл классно первым номером, они создавали моменты. Мы хорошо убегали в контратаки и использовали собственные стандарты, но это футбол, такое бывает. Поздравляю «Зенит» с победой. Важная для них игра и победа. Но у нас есть ещё один тур, чтобы исправить наше собственное положение, — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).