Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Кузяев — о матче с «Зенитом»: не привык разминаться на чужой половине поля

Игрок «Рубина» Кузяев — о матче с «Зенитом»: не привык разминаться на чужой половине поля
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Не привык разминаться на чужой половине поля. А так приятно находиться на этом стадионе. Я не испытывал какие-то особые эмоции. Да, было классное время здесь в «Зените», но сейчас я двигаюсь дальше, я игрок «Рубина». Мы сюда ехали с целью взять три очка. К сожалению, не получилось.

В концовке матча был стопроцентный момент. Я не забил. Признаю это. В первом тайме у нас тоже был стопроцентный момент. Я считаю, что мы заслужили ничью как минимум. «Зенит» играл классно первым номером, они создавали моменты. Мы хорошо убегали в контратаки и использовали собственные стандарты, но это футбол, такое бывает. Поздравляю «Зенит» с победой. Важная для них игра и победа. Но у нас есть ещё один тур, чтобы исправить наше собственное положение, — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).

Материалы по теме
Дикий фарт «Зенита» в концовке! Кузяев простил бывшую команду, а перевернул игру Соболев
Видео
Дикий фарт «Зенита» в концовке! Кузяев простил бывшую команду, а перевернул игру Соболев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android