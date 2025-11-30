Скидки
Почётный президент «Баварии» высказался о возможном продлении контракта с Гарри Кейном

Почётный президент «Баварии» высказался о возможном продлении контракта с Гарри Кейном
Комментарии

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес высказался о возможном продлении контракта с нападающим команды Гарри Кейном.

«У него есть пункт о выкупе до конца января каждого года. Мы предполагаем, что он точно отработает свой контракт до 2027 года. И если бы это зависело от нас — а я слышал, он тоже этого хочет, — он бы продлил соглашение. Его семья чувствует себя очень комфортно. В Мюнхене можно спокойно заниматься своими делами. Гарри Кейн работал с телохранителями только дома в Лондоне», — приводит слова Хёнеса Bild.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отметился тремя результативными передачами.

