Игрок «Рубина» Кузяев: не считаю, что сейчас я в своих оптимальных кондициях

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) оценил свою нынешнюю форму.

«Было непросто, всё-таки я последний официальный матч провёл в январе. Первые матчи давались непросто, уставал, особенно во втором тайме. Иногда приходилось бегать и играть через не могу. Это нормальный процесс. Ребята и тренерский штаб помогали и подсказывали, как лучше действовать, чтобы набрать форму. Не считаю, что сейчас я в своих оптимальных кондициях», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Футболист принял участие в 11 матчах нынешнего клубного сезона, на данный момент у него нет результативных действий.