Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Кузяев: не считаю, что сейчас я в своих оптимальных кондициях

Игрок «Рубина» Кузяев: не считаю, что сейчас я в своих оптимальных кондициях
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) оценил свою нынешнюю форму.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Было непросто, всё-таки я последний официальный матч провёл в январе. Первые матчи давались непросто, уставал, особенно во втором тайме. Иногда приходилось бегать и играть через не могу. Это нормальный процесс. Ребята и тренерский штаб помогали и подсказывали, как лучше действовать, чтобы набрать форму. Не считаю, что сейчас я в своих оптимальных кондициях», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Футболист принял участие в 11 матчах нынешнего клубного сезона, на данный момент у него нет результативных действий.

