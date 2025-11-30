Полузащитник «Рубина» Кузяев: стараюсь молодым ребятам что-то подсказать, они хотят расти

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев высказался о команде, а также своей роли в коллективе после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Иногда стараюсь молодым ребятам что-то подсказать во время игры. Все с пониманием к этому относятся. У нас хорошие молодые ребята, они тоже хотят расти, играть и развиваться. Естественно, они слушают не только меня, у нас есть и другие игроки. Коллектив у нас очень крепкий, и мы все бьёмся друг за друга», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте. «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.