Главная Футбол Новости

«Игру решили стандартные положения». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Рубином»

«Игру решили стандартные положения». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Тяжёлая, вязкая игра, в которой одна команда очень хорошо оборонялась, искала свои шансы на стандартах и в быстрых атаках. Нам не хватало свежести, скорости для того, чтобы быстрее взаимодействовать, быстрее двигать мяч, потому что при такой насыщенной обороне скорость индивидуальных действий и скорость принятия решений влияют очень много.

Думаю, это та игра, которую во многом решили стандартные положения. Мы у своих ворот два очень опасных стандарта получили, в которых «Рубин» мог отличиться. Мы смогли забить с доигровки после стандартного положения. После забитого мяча игра немножко раскрылась, и здесь, конечно, стало легче. Больше зон, те же моменты, где ценой жёлтой карточки игроки «Рубина» прерывали наши атаки или вратарь выручил, когда Макс Глушенков вышел один на один. Зон было больше, футбол стал быстрее, играть нам стало немножко легче, но второй мяч мы не забили. При таком счёте 1:0 у любой команды всегда есть шанс: стандартное положение, ошибка игроков команды соперника для того, чтобы создать момент. Хорошо, что победили. Идём дальше!» — приводит слова Семака официальный сайт петербуржцев.

Гол Нино помог «Зениту» переиграть «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ
