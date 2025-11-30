Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Кузяев: у нас есть потенциал подняться выше седьмого места

Игрок «Рубина» Кузяев: у нас есть потенциал подняться выше седьмого места
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1) высказался о потенциале казанской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Конечно, нам хочется большего. Где-то фортуна отвернулась от нас. Но я считаю, что если мы продолжим так же тренироваться и играть, мы можем подняться выше. Потенциал есть. К этому нужно стремиться и не довольствоваться седьмым местом. Всё возможно. Главное — верить в себя и продолжать работать», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Рубин» с 23 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре казанский клуб встретится с «Ростовом» (6 декабря).

