Сычёв: «Локомотив» должен сделать всё возможное, чтобы сохранить Баринова

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался по поводу возможного продления контракта полузащитника Дмитрия Баринова с железнодорожниками.

«Локомотив» должен сделать всё возможное, чтобы сохранить Баринова. Это важный элемент клуба. Он отдаёт, забивает. Важно, что это воспитанник клуба. Сейчас на него смотрит молодёжь. Я не представляю «Локомотив» без него. Продление контракта с капитаном команды является важнейшим действием», — сказал Сычёв в эфире «Матч ТВ».

Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.