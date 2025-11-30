Скидки
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тренер «Зенита» Семак: Соболев хорошо провёл матч с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Александра Соболева в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

— Сегодня «Зенит» забил свой гол после выхода Александра Соболева, причём в том моменте он боролся с игроком «Рубина», когда мяч отскочил к Нино. Как оцените сегодняшний отрезок Александра, воспользовался ли он своим шансом? И можно ли сказать, что он больше не нападающий второго или третьего плана после сегодняшней игры?
— Ну что значит второго или третьего плана? Есть игроки команды – кто лучше готов на сегодняшний день. Есть та модель, которую выбирает тренерский штаб и определяет тех игроков, которые выходят. Саша сегодня вышел хорошо, много боролся, поучаствовал, естественно, и в забитом нашем мяче, и в принципе много двигался. Безусловно, он помог команде и, на мой взгляд, провёл хороший матч, — приводит слова Семака официальный сайт петербуржцев.

Материалы по теме
«Игру решили стандартные положения». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Рубином»
