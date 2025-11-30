«Не хватало свежести, скорости». Тренер «Зенита» Семак — о первом тайме в игре с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команде было тяжело создавать опасные моменты в первом тайме матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

— Сергей Богданович, «Зенит» ничего не создал в первом тайме. Почему так получилось? Точнее, не получилось. Причина в том, что не было центрального форварда?

— Нет, это же не первая игра, которую мы играем без центрального форварда. Есть матчи, в которых у нас хорошо получается играть. И, наверное, последние наши лучшие матчи были тогда, когда мы играли без ярко выраженного центрфорварда. Сегодня не получалось, потому что не хватало свежести, скорости, быстроты принятия решений. В тех моментах, которые мы создавали, не хватало последней более тонкой передачи. Как я уже сказал, при такой насыщенной обороне команды соперника, где обороняются и качеством, и хорошим движением. Команда подошла сегодня в хорошем физическом состоянии, и, конечно, непросто было взламывать эту оборону. Это такая игра до забитого мяча.

Забили, игра немножко раскрылась. У нас стало больше шансов. Думаю, второй тайм в обороне мы сыграли значительно лучше, за исключением последнего стандарта. А в первом тайме были какие-то моменты, где мы теряли игроков и не доигрывали, как в случае с фланговой передачей. Поэтому, в принципе, по обороне, за исключением двух стандартов и этого прострела, где невнимательно сыграли в штрафной площади, в остальном игра в обороне нормальная. В атаке где-то не хватило скорости, но здесь нужно отдать должное и команде соперника, которая хорошо оборонялась. Ну и нам не хватало сегодня креатива именно в завершающей стадии, — приводит слова Семака официальный сайт петербуржцев.