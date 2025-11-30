Почётный президент «Баварии» раскритиковал игру «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес в критической форме высказался об игре «Ливерпуля» по ходу нынешнего сезона.

«Они потратили € 500 млн и проводят катастрофический сезон. На мой взгляд, это потому, что у них только суперзвёзды. У них только «шефы» и нет «работяг». Я всегда говорю, что «Ливерпулю» скоро придётся играть пятью мячами, потому что звёзды не отпускают от себя мяч. Бедный Флориан Вирц, у него даже мяча нет, потому что Салах, Собослаи и все остальные хотят играть самостоятельно», — приводит слова Хёнеса Bild.

После 13 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице.