Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак ответил, повлияла ли кубковая игра с «Динамо» на матч с «Рубином»

Тренер «Зенита» Семак ответил, повлияла ли кубковая игра с «Динамо» на матч с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно влияния ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:0) на подготовку к игре 17-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

— Сергей Богданович, вы уже отметили, что команде не хватало скорости. Связано ли это с тем, что у вас было на два дня меньше, чем у «Рубина», для восстановления после кубкового матча? И правильно ли было ваше решение поставить на кубковую игру очень многих игроков, которые, скажем так, являются игроками основного состава в последних матчах и сегодня тоже вышли?
— Естественно, по кубковому матчу, конечно, нам нужно было выигрывать, постараться победить, чтобы пройти в следующий этап. Конечно, это не главная задача, но мы должны были постараться, что мы и сделали. По игрокам, конечно, может быть. Педро — молодой игрок, который достаточно быстро восстанавливается. У нас только несколько игроков, которые провели весь матч. Плюс у нас добавились и Дркушич, и Нино, и Вендел, которые не принимали участия в матче с «Динамо». Были игроки, которые вышли на замену или которые не играли много. Например, тот же Андрей [Мостовой], для которого это второй матч подряд. До этого и Педро пропустил какую-то игру.

Накопительный эффект усталости в меньшей степени должен был повлиять. Опять же, мы сейчас говорим то, что видим, но я вам объясняю то, что мы хотели сделать и почему поставили тот или иной состав на тот матч или другой. Мы понимали, того же Глушенкова заменили раньше, дали ему меньше [игрового времени] в матче кубковом. Сейчас — больше. Всё в ручном режиме пытаемся выстраивать и смотреть на то, как кто себя чувствует, — приводит слова Семака официальный сайт петербуржцев.

Материалы по теме
Дикий фарт «Зенита» в концовке! Кузяев простил бывшую команду, а перевернул игру Соболев
Видео
Дикий фарт «Зенита» в концовке! Кузяев простил бывшую команду, а перевернул игру Соболев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android