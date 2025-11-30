Тренер «Зенита» Семак ответил, повлияла ли кубковая игра с «Динамо» на матч с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно влияния ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:0) на подготовку к игре 17-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (1:0).

— Сергей Богданович, вы уже отметили, что команде не хватало скорости. Связано ли это с тем, что у вас было на два дня меньше, чем у «Рубина», для восстановления после кубкового матча? И правильно ли было ваше решение поставить на кубковую игру очень многих игроков, которые, скажем так, являются игроками основного состава в последних матчах и сегодня тоже вышли?

— Естественно, по кубковому матчу, конечно, нам нужно было выигрывать, постараться победить, чтобы пройти в следующий этап. Конечно, это не главная задача, но мы должны были постараться, что мы и сделали. По игрокам, конечно, может быть. Педро — молодой игрок, который достаточно быстро восстанавливается. У нас только несколько игроков, которые провели весь матч. Плюс у нас добавились и Дркушич, и Нино, и Вендел, которые не принимали участия в матче с «Динамо». Были игроки, которые вышли на замену или которые не играли много. Например, тот же Андрей [Мостовой], для которого это второй матч подряд. До этого и Педро пропустил какую-то игру.

Накопительный эффект усталости в меньшей степени должен был повлиять. Опять же, мы сейчас говорим то, что видим, но я вам объясняю то, что мы хотели сделать и почему поставили тот или иной состав на тот матч или другой. Мы понимали, того же Глушенкова заменили раньше, дали ему меньше [игрового времени] в матче кубковом. Сейчас — больше. Всё в ручном режиме пытаемся выстраивать и смотреть на то, как кто себя чувствует, — приводит слова Семака официальный сайт петербуржцев.