Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян высказался после разгромной победы «Краснодара» над «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:0) и поздравил одноклубника Джона Кордобу, который стал лучшим бомбардиром в истории «быков». Колумбийский нападающий забил 69-й гол за российскую команду в матче с самарцами.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    

«Какая игра сегодня получилась! Горжусь командой. Забрали три очка. Поздравляю Джона с новым рекордом.

И спасибо вам, друзья, за вашу поддержку на стадионе», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Кордоба перешёл в российский клуб летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре «быки» встретится с ЦСКА (7 декабря).

Комментарии
