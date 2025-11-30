Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эдуард Сперцян высказался после разгромной победы «Краснодара» над «Крыльями Советов»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:0) и поздравил одноклубника Джона Кордобу, который стал лучшим бомбардиром в истории «быков». Колумбийский нападающий забил 69-й гол за российскую команду в матче с самарцами.

«Какая игра сегодня получилась! Горжусь командой. Забрали три очка. Поздравляю Джона с новым рекордом.

И спасибо вам, друзья, за вашу поддержку на стадионе», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Кордоба перешёл в российский клуб летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре «быки» встретится с ЦСКА (7 декабря).