Артета прокомментировал ничейный результат матча «Челси» — «Арсенал» в 13-м туре АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался после матча 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Челси» со счётом 1:1.

«Прежде всего, я думаю, это было настоящее лондонское дерби. Оно было очень напряжённым, и с самого начала чувствовалось, что в каждом единоборстве, в каждом действии есть что-то особенное. Две команды очень хотели победить, но футбола было мало. Много остановок, штрафных, жёлтых карточек, так что никакой чёткости. Но, конечно, после удаления Кайседо мы хотели решить исход игры. Нам это не удалось. Длинный пас, штрафной, угловой, и мы пропускаем со стандарта. Затем импульс изменился, и в конечном итоге команде пришлось на это реагировать. Нам удалось провести несколько хороших отрезков, не теряя при этом темпа, и забить отличный гол. После этого у нас было два-три отличных момента, но нам не хватало реализации», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Челси» располагается на третьей строчке. У команды 24 очка.