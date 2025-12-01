Гол Нереса помог «Наполи» переиграть «Рому» в матче 13-го тура Серии А

Окончен матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Рома» и «Наполи». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Давиде Масса (Империя).

На 36-й минуте Давид Нерес забил единственный гол в этой игре.

После этой игры «Рома» с 27 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Наполи» с 28 очками находится на втором месте.

В следующем туре «джалоросси» 7 декабря на выезде встретятся с «Кальяри», «адзурри» в тот же день примут на своём поле «Ювентус».