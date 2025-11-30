Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» ударил в створ ворот «Рубина» один раз. Это антирекорд за время работы Семака

«Зенит» ударил в створ ворот «Рубина» один раз. Это антирекорд за время работы Семака
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» во встрече 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» впервые за 113 домашних матчей при главном тренере Сергее Семаке в чемпионате России нанёс лишь один удар в створ ворот. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Несмотря на это, сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

В последний раз команда из Санкт-Петербурга так мало била в створ в домашнем матче чемпионате России в момент, когда главным тренером являлся Роберто Манчини. В матче с «Ростовом» 27 августа 2017 года «Зенит» не сделал ни одного удара.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретится с «Акроном» (6 декабря).

Материалы по теме
Дикий фарт «Зенита» в концовке! Кузяев простил бывшую команду, а перевернул игру Соболев
Видео
Дикий фарт «Зенита» в концовке! Кузяев простил бывшую команду, а перевернул игру Соболев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android