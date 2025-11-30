«Зенит» ударил в створ ворот «Рубина» один раз. Это антирекорд за время работы Семака

«Зенит» во встрече 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» впервые за 113 домашних матчей при главном тренере Сергее Семаке в чемпионате России нанёс лишь один удар в створ ворот. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Несмотря на это, сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

В последний раз команда из Санкт-Петербурга так мало била в створ в домашнем матче чемпионате России в момент, когда главным тренером являлся Роберто Манчини. В матче с «Ростовом» 27 августа 2017 года «Зенит» не сделал ни одного удара.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретится с «Акроном» (6 декабря).