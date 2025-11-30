Скидки
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
«Когда играли 11 на 11, мы были лучше них». Тренер «Челси» Мареска — о матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался после матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, хозяева поля играли в меньшинстве с 38-й минуты.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Чалоба – 48'     1:1 Мерино – 59'    
Удаления: Кайседо – 38' / нет

«Думаю, иногда нужно радоваться даже одному очку. Конечно, целью было выиграть матч. Опять же, [играя] 11 на 11, думаю, мы были лучше них. Мы вели игру, контролировали её, не допускали моментов. Красная карточка изменила ход матча, но то, как игроки справились с этим, было фантастическим.

Конечно, старания игроков [больше всего впечатлили в матче]. «Арсенал» лидирует в Премьер-лиге, Лиге чемпионов, у них лучшая защита в этих турнирах. Когда играли 11 на 11, мы были лучше них. Игра 10 футболистами изменила ход матча, но старание игроков было выдающимся», – приводит слова Марески официальный сайт «синих».

Команда Энцо Марески набрала 24 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. Подопечные Микеля Артеты заработали 30 очков и располагаются на первой строчке.

