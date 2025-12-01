Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак: я абсолютно никогда матом не ругаюсь

Тренер «Зенита» Семак: я абсолютно никогда матом не ругаюсь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи, согласно которым он якобы кричал матом на футболистов сине-бело-голубых в перерыве матча 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

«Я хотел бы ещё кое-что прокомментировать. До меня дошло, к сожалению, враньё, которое распространяется в Сети. Я не могу не прокомментировать. Ещё раз повторюсь, что я абсолютно никогда матом не ругаюсь. А ваши коллеги, к сожалению, мало того что верят этому вранью, они ещё и перепечатывают. Поэтому я акцентирую именно ваше внимание, чтобы вы перепроверяли и были честны и к людям, и к своей профессии.

Ещё раз: я никогда не ругаюсь! Покажите мне хоть одного человека, который скажет, что я ругаюсь и нецензурно выражаюсь. Таких нет! Не хотелось бы много вранья в медийном пространстве! Цензурно? Конечно, а как же. Иногда это нужно делать. Вы что, думаете, я в раздевалке разговариваю как с вами? Нет, конечно», — приводит слова Семака официальный сайт петербуржцев.

Материалы по теме
Нападающий «Зенита» Глушенков: игру с «Пари НН» можно оценивать как ужасную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android