Тренер «Зенита» Семак: я абсолютно никогда матом не ругаюсь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи, согласно которым он якобы кричал матом на футболистов сине-бело-голубых в перерыве матча 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Я хотел бы ещё кое-что прокомментировать. До меня дошло, к сожалению, враньё, которое распространяется в Сети. Я не могу не прокомментировать. Ещё раз повторюсь, что я абсолютно никогда матом не ругаюсь. А ваши коллеги, к сожалению, мало того что верят этому вранью, они ещё и перепечатывают. Поэтому я акцентирую именно ваше внимание, чтобы вы перепроверяли и были честны и к людям, и к своей профессии.

Ещё раз: я никогда не ругаюсь! Покажите мне хоть одного человека, который скажет, что я ругаюсь и нецензурно выражаюсь. Таких нет! Не хотелось бы много вранья в медийном пространстве! Цензурно? Конечно, а как же. Иногда это нужно делать. Вы что, думаете, я в раздевалке разговариваю как с вами? Нет, конечно», — приводит слова Семака официальный сайт петербуржцев.