Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-министр спорта Саудовской Аравии высказался о Криштиану Роналду

Комментарии

Экс-министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулла бин Моссад высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду — единственный иностранный игрок, который заслуживает столько, сколько зарабатывает, благодаря тому, что он привносит в лигу и страну всемирную известность. Многие другие получают гораздо больше, чем заслуживают. Международная известность, которую принёс Роналду лиге, не имеет себе равных. Он единственный иностранный игрок, чей вклад оправдывает уровень его зарплаты. Никто другой не сделал большего для лиги»,— приводит слова Абдуллы бин Моссада Goal.com.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

