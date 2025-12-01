Тренер «Зенита» Семак ответил, связана ли травма Шилова с усталостью

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением относительно вероятности того, что травма передней крестообразной связки полузащитника Вадима Шилова связана с усталостью.

— Неделю назад молодой игрок Вадим Шилов получил травму. Сейчас уже известно, насколько он выбыл из состава?

— Выбыл надолго, повреждение крестообразной связки. Поэтому, конечно, пожелаем ему терпения и скорейшего восстановления.

— И не связано ли это с усталостью игроков, что он принимал участие и в матчах сборных, и в основном составе играл?

— Он практически не играл в основном составе. Вряд ли здесь можно сказать. Сколько матчей он сыграл — ни одного полного, в основном выходил на замену. Поэтому вряд ли это имеет какое-то значение. Тем более это не мышечное повреждение, а связок. Никто вам не скажет, почему у того или иного игрока повреждаются именно крестообразные связки: состояние усталости или какие-то другие причины. Пока ещё никто не дошёл до того, чтобы объяснить причины, — приводит слова Семака официальный сайт петербуржцев.