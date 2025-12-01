Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица

Завершился 14-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 13-го тура французской Лиги 1
Пятница, 28 ноября:
«Метц» – «Ренн» – 0:1.
Суббота, 29 ноября:
«Монако» – «ПСЖ» – 1:0;
«Париж» – «Осер» – 1:1;
«Марсель» – «Тулуза» – 2:2;
Воскресенье, 30 ноября:
«Страсбург» – «Брест» – 1:2;
«Анже» – «Ланс» – 1:2;
«Лорьян» – «Ницца» – 3:1;
«Гавр» – «Лилль» – 0:1;
«Лион» – «Нант» – 3:0.
Первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «Ланс», набравший 31 очко. На второй строчке располагается «ПСЖ» (30), тройку лидеров замыкает «Марсель» (29).