Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу 2025/2026: результаты на 30 ноября, календарь, таблица

Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился 14-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 13-го тура французской Лиги 1

Пятница, 28 ноября:

«Метц» – «Ренн» – 0:1.

Суббота, 29 ноября:

«Монако» – «ПСЖ» – 1:0;
«Париж» – «Осер» – 1:1;
«Марсель» – «Тулуза» – 2:2;

Воскресенье, 30 ноября:

«Страсбург» – «Брест» – 1:2;
«Анже» – «Ланс» – 1:2;
«Лорьян» – «Ницца» – 3:1;
«Гавр» – «Лилль» – 0:1;
«Лион» – «Нант» – 3:0.

Первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «Ланс», набравший 31 очко. На второй строчке располагается «ПСЖ» (30), тройку лидеров замыкает «Марсель» (29).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Гениальный Головин! Ассистом прибил «ПСЖ» и забрал для «Монако» победу. Видео
Гениальный Головин! Ассистом прибил «ПСЖ» и забрал для «Монако» победу. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android