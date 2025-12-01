«Викинг» в девятый раз в истории стал чемпионом Норвегии, «Будё-Глимт» Хайкина — второй

«Викинг» из Ставангера со счётом 5:1 разгромил «Волеренгу» из Осло в 30-м туре норвежской Элитсерии и в девятый раз в истории стал чемпионом страны.

«Викинг» по итогам розыгрыша чемпионата Норвегии заработал 71 очко. На втором месте с 70 очками расположился «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин. В топ-4 также вошли «Тромсё» (57) и «Бранн» (56).

Чемпион страны и команда, занявшая второе место, получат право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Обладатель Кубка страны выступит в отборочном этапе Лиги Европы, а команды с третьей и четвёртой строчек получат право на участие в квалификации Лиги конференций.