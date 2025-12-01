Скидки
22:45 Мск
«Викинг» в девятый раз в истории стал чемпионом Норвегии, «Будё-Глимт» Хайкина — второй

Комментарии

«Викинг» из Ставангера со счётом 5:1 разгромил «Волеренгу» из Осло в 30-м туре норвежской Элитсерии и в девятый раз в истории стал чемпионом страны.

Норвегия — Элитсерия . 30-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Викинг
Ставангер
Окончен
5 : 1
Волеренга
Осло
1:0 Эустбё – 10'     2:0 Roseth – 15'     3:0 Трипич – 45+4'     3:1 Хаген – 50'     4:1 Хёуген – 54'     5:1 Аскильдсен – 72'    

«Викинг» по итогам розыгрыша чемпионата Норвегии заработал 71 очко. На втором месте с 70 очками расположился «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин. В топ-4 также вошли «Тромсё» (57) и «Бранн» (56).

Чемпион страны и команда, занявшая второе место, получат право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Обладатель Кубка страны выступит в отборочном этапе Лиги Европы, а команды с третьей и четвёртой строчек получат право на участие в квалификации Лиги конференций.

