«Лион» разгромил «Нант» в матче 14-го тура французской Лиги 1

Завершён матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Нант». Встреча состоялась на стадионе «Групама» (Лион). В качестве главного арбитра матча выступил Абделатиф Херраджи. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали хозяева поля.

В конце первого тайма, на 43-й минуте, защитник гостей Джуниор Мванга получил красную карточку и покинул поле. В начале второго тайма, на 51-й минуте, игрок обороны «Лиона» Абнер открыл счёт в матче. На 70-й минуте нападающий хозяев поля Мартин Сатриано увечил преимущество своей команды, а на 77-й минуте сделал счёт разгромным — 3:0.

После этой игры «Лион» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» с 11 очками располагается на 16-й строчке.