22:45 Мск
Футбол Новости

Лион — Нант, результат матча 30 ноября 2025, счет 3:0, 14-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» разгромил «Нант» в матче 14-го тура французской Лиги 1
Комментарии

Завершён матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Нант». Встреча состоялась на стадионе «Групама» (Лион). В качестве главного арбитра матча выступил Абделатиф Херраджи. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 0
Нант
Нант
1:0 Абнер – 51'     2:0 Сатриано – 70'     3:0 Сатриано – 77'    
Удаления: нет / Мванга – 43'

В конце первого тайма, на 43-й минуте, защитник гостей Джуниор Мванга получил красную карточку и покинул поле. В начале второго тайма, на 51-й минуте, игрок обороны «Лиона» Абнер открыл счёт в матче. На 70-й минуте нападающий хозяев поля Мартин Сатриано увечил преимущество своей команды, а на 77-й минуте сделал счёт разгромным — 3:0.

После этой игры «Лион» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» с 11 очками располагается на 16-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
«Лорьян» обыграл «Ниццу» в 14-м туре Лиги 1
