Эдегор — о матче «Арсенала» с «Челси»: это была тяжёлая битва

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался после матча 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Челси» со счётом 1:1.

«Это была напряжённая игра, хорошая битва. Обе команды начали очень агрессивно, начали сильно, было много единоборств. Конечно, после красной карточки мы чувствовали, что должны выиграть матч и сыграть немного лучше в определённых моментах. В конечном счёте мы заработали одно очко, так что нам нужно будет принять это и двигаться дальше, чтобы обязательно победить в следующем матче. Мы хотели приехать сюда и завершить неделю победой, но, как я уже сказал, это была тяжёлая битва. Они очень боролись за победу, а мы не смогли сделать достаточно, чтобы выиграть матч», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Челси» располагается на третьей строчке. У команды 24 очка.