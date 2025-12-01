Нападающий «Зенита» Соболев: в следующем туре РПЛ я забью больше Дзюбы

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) заявил, что в следующем туре забьёт больше голов, чем его коллега по амплуа из «Акрона» Артём Дзюба.

— Игра была тяжёлая. Забей Максим Глушенков — и игра бы закончилась. С любыми защитниками тяжело бороться, это их работа, но нужно отдать им должное.

— Что говорил Семак перед выходом на поле?

— Что нужно играть в одно‑два касания. Говорил играть как всегда. Ёкнуло, когда Кузяев не реализовал свой момент в конце матча. Он просто не попал. Сергей Богданович просит, чтобы я играл так, как умею. Главное, что команда набрала три очка.

— Кто в следующем матче забьёт больше: ты или Дзюба?

— Я забью больше Дзюбы, — заявил Соболев в эфире «Матч ТВ».

Дзюба забил в 17-м туре чемпионата России один гол — это произошло в игре с «Пари НН» (1:2).