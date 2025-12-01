Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Соболев: в следующем туре РПЛ я забью больше Дзюбы

Нападающий «Зенита» Соболев: в следующем туре РПЛ я забью больше Дзюбы
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) заявил, что в следующем туре забьёт больше голов, чем его коллега по амплуа из «Акрона» Артём Дзюба.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

— Игра была тяжёлая. Забей Максим Глушенков — и игра бы закончилась. С любыми защитниками тяжело бороться, это их работа, но нужно отдать им должное.

— Что говорил Семак перед выходом на поле?
— Что нужно играть в одно‑два касания. Говорил играть как всегда. Ёкнуло, когда Кузяев не реализовал свой момент в конце матча. Он просто не попал. Сергей Богданович просит, чтобы я играл так, как умею. Главное, что команда набрала три очка.

— Кто в следующем матче забьёт больше: ты или Дзюба?
— Я забью больше Дзюбы, — заявил Соболев в эфире «Матч ТВ».

Дзюба забил в 17-м туре чемпионата России один гол — это произошло в игре с «Пари НН» (1:2).

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак: Соболев хорошо провёл матч с «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android