«Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче Ла Лиги и не смог возглавить турнирную таблицу

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Аззедин Унаи на 45-й минуте. На 67-й минуте нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе сравнял счёт, реализовав пенальти.

После 14 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Жирона» заработала 12 очков и располагается на 18-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 34 очка в активе.