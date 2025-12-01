Скидки
Жирона — Реал Мадрид, результат матча 30 ноября 2025, счёт 1:1, 14-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче Ла Лиги и не смог возглавить турнирную таблицу
Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45'     1:1 Мбаппе – 67'    

Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Аззедин Унаи на 45-й минуте. На 67-й минуте нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе сравнял счёт, реализовав пенальти.

После 14 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Жирона» заработала 12 очков и располагается на 18-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 34 очка в активе.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
«Бетис» победил «Севилью» в 14-м туре Ла Лиги, матч прерывался из-за поведения болельщиков
