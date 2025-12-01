Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 12-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 12-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 30 ноября, завершился 12-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 12-го тура Бундеслиги

28 ноября, пятница:

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «РБ Лейпциг» — 0:0.

29 ноября, суббота:

«Вердер» — «Кёльн» — 1:1;
«Унион» — «Хайденхайм» — 1:2;
«Хоффенхайм» — «Аугсбург» — 3:0;
«Бавария» — «Санкт-Паули» — 3:1;
«Байер» — «Боруссия» Дортмунд — 1:2.

30 ноября, воскресенье:

«Гамбург» — «Штутгарт» — 2:1;
«Айнтрахт» — «Вольфсбург» — 1:1;
«Фрайбург» — «Майнц» — 4:0.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», у которой 34 очка. На второй строчке с 26 очками расположился «РБ Лейпциг», на третьем месте с 25 очками находится дортмундская «Боруссия», топ-4 с 23 очками замыкает «Байер». В нижней части таблицы находятся «Хайденхайм» (8), «Санкт-Паули» (7) и «Майнц» (6).

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android