Головин опубликовал пост после победы «Монако» в матче с «ПСЖ», где он отдал голевой пас

Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин опубликовал пост после победы команды в матче 14-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:0). В этой встрече россиянин отметился результативной передачей.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'    
Удаления: Керер – 80' / нет

«Важная победа», — написал Головин на личной странице в телеграм-канале.

На данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 23 очка. «ПСЖ» находится на втором месте, записав в свой актив 30 очков.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. В следующем туре «Монако» встретится с «Брестом».

