Головин опубликовал пост после победы «Монако» в матче с «ПСЖ», где он отдал голевой пас

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин опубликовал пост после победы команды в матче 14-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:0). В этой встрече россиянин отметился результативной передачей.

«Важная победа», — написал Головин на личной странице в телеграм-канале.

На данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 23 очка. «ПСЖ» находится на втором месте, записав в свой актив 30 очков.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. В следующем туре «Монако» встретится с «Брестом».