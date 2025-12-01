Головин опубликовал пост после победы «Монако» в матче с «ПСЖ», где он отдал голевой пас
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин опубликовал пост после победы команды в матче 14-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:0). В этой встрече россиянин отметился результативной передачей.
Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'
Удаления: Керер – 80' / нет
«Важная победа», — написал Головин на личной странице в телеграм-канале.
На данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 23 очка. «ПСЖ» находится на втором месте, записав в свой актив 30 очков.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. В следующем туре «Монако» встретится с «Брестом».
