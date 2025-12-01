Сычёв объяснил поражение «Спартака» в матче с «Балтикой»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв оценил победу калининградской «Балтики» в матче 17-го тура Российской Премеьр-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).

«Балтика» вышла умирать на поле. Это было видно с первых секунд. У калининградцев был фантастический настрой. А игроки «Спартака» не прилагали сверх усилий. Они не создали для «Балтики» ничего сложного, не доставили ни каких проблем. «Балтика» могла ещё два забить», — сказал Сычев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент калининградский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, в активе клуба 32 очка после 17 сыгранных матчей. Московский «Спартак» с 28 очками находится на шестой строчке.