Сычёв объяснил поражение «Спартака» в матче с «Балтикой»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв оценил победу калининградской «Балтики» в матче 17-го тура Российской Премеьр-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Балтика» вышла умирать на поле. Это было видно с первых секунд. У калининградцев был фантастический настрой. А игроки «Спартака» не прилагали сверх усилий. Они не создали для «Балтики» ничего сложного, не доставили ни каких проблем. «Балтика» могла ещё два забить», — сказал Сычев в эфире «Матч ТВ».
На данный момент калининградский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, в активе клуба 32 очка после 17 сыгранных матчей. Московский «Спартак» с 28 очками находится на шестой строчке.
