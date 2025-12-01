Скидки
«Зенит» продлил серию без поражений в РПЛ до 13 матчей

Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» с минимальным счётом 1:0 переиграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги и, таким образом, продлил беспроигрышную серию команды в чемпионате России до 13 матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

Последнее поражение у сине-бело-голубых было в матче 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:1). С тех пор команда Сергея Семака одержала девять побед и четыре раза завершила встречу вничью.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с «Акроном» (6 декабря).

