«Зенит» продлил серию без поражений в РПЛ до 13 матчей

Санкт-петербургский «Зенит» с минимальным счётом 1:0 переиграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги и, таким образом, продлил беспроигрышную серию команды в чемпионате России до 13 матчей.

Последнее поражение у сине-бело-голубых было в матче 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:1). С тех пор команда Сергея Семака одержала девять побед и четыре раза завершила встречу вничью.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с «Акроном» (6 декабря).