Сперцян опубликовал милые фото с мамой в честь Дня матери

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал в своём телеграм-канале пост в честь Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На прикреплённой к текстовому поздравлению фотографиях спортсмен обнимает свою маму. На одной из фото Сперцян ещё ребёнок.

«Сегодняшний день (публикация датирована 30 ноября. — Прим. «Чемпионата») напоминает об очень важном! Мама! Спасибо за жизнь, за любовь, за поддержку», — написал Сперцян в своё телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 12 результативными передачами.