Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов записал видеообращение ко Дню матери

Матвей Сафонов записал видеообращение ко Дню матери
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал видеообращение ко Дню Матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

«На футболке я — Сафонов, для команды я — Мотя, в соцсетях я — ТагаМотина, а сегодня (публикация датирована 30 ноября. — Прим. «Чемпионата») я — Матрёшка, потому что так меня называет мама. Хочу поздравить всех матерей с сегодняшним праздником! Спасибо вам большое за заботу, воспитание и за ту работу, которую вы проводите! А тебе, моя любимая мама, я хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю», — сказал Сафонов в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Кроме того, Сафонов подписал пост с видео так: «Мамы, вы делаете мир добрее. Сегодня ваш праздник!»

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Фото
Сперцян опубликовал милые фото с мамой в честь Дня матери
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android