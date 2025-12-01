Матвей Сафонов записал видеообращение ко Дню матери

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал видеообращение ко Дню Матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

«На футболке я — Сафонов, для команды я — Мотя, в соцсетях я — ТагаМотина, а сегодня (публикация датирована 30 ноября. — Прим. «Чемпионата») я — Матрёшка, потому что так меня называет мама. Хочу поздравить всех матерей с сегодняшним праздником! Спасибо вам большое за заботу, воспитание и за ту работу, которую вы проводите! А тебе, моя любимая мама, я хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю», — сказал Сафонов в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Кроме того, Сафонов подписал пост с видео так: «Мамы, вы делаете мир добрее. Сегодня ваш праздник!»

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.