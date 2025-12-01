Скидки
Мостовой выложил фотографии с Кубка по мини-футболу, названного в честь Александра

Комментарии
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александр Мостовой в своём телеграм-канале опубликовал фотографии с Всероссийского мини-футбольного турнира «Кубок Мостового».

«Кубок Мостового по мини-футболу», — подписал фотографии Мостовой, добавив эмодзи кубка.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год. За это время футболист принял участие в 142 матчах за красно-белых, забил 48 голов и отдал две результативные передачи. В составе этой команды он дважды становился победителем чемпионата СССР, а также брал Кубок Федерации футбола СССР. Помимо этого, Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

