Сычёв назвал главную задачу ЦСКА в зимнее трансферное окно

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о проблемной позиции в московском ЦСКА, которую необходимо усилить в ближайшее зимнее трансферное окно.

«В ЦСКА всегда рационально относились к финансам и всегда покупали по соотношению «цена‑качество» идеально. Да, Мусаев хорошо сыграл против «Оренбурга», но он это не всегда стабильно показывает. Весной задача номер один — приобрести топового форварда», — сказал Сычев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 24-летний Мусаев принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Новости. Футбол
