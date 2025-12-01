«Реал» не может победить в третьем матче Ла Лиги подряд
Мадридский «Реал» не смог обыграть «Жирону», завершив гостевой матч 14-го тура испанской Ла Лиги вничью — 1:1. Таким образом, подопечные Хаби Алонсо не знают побед уже три матча подряд. Все эти игры завершились ничейными результатами.
Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45' 1:1 Мбаппе – 67'
Ранее в матче 13-го тура мадридский гранд сыграл результативную вничью с «Эльче» (2:2), а дерби с «Райо Вальекано» в 12-м туре завершилось для «сливочных» нулевой ничьей. Это первая подобная серия для Алонсо под руководством «Королевского клуба».
После 14 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.
