«Реал» не может победить в третьем матче Ла Лиги подряд

Мадридский «Реал» не смог обыграть «Жирону», завершив гостевой матч 14-го тура испанской Ла Лиги вничью — 1:1. Таким образом, подопечные Хаби Алонсо не знают побед уже три матча подряд. Все эти игры завершились ничейными результатами.

Ранее в матче 13-го тура мадридский гранд сыграл результативную вничью с «Эльче» (2:2), а дерби с «Райо Вальекано» в 12-м туре завершилось для «сливочных» нулевой ничьей. Это первая подобная серия для Алонсо под руководством «Королевского клуба».

После 14 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.