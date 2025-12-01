Алонсо отреагировал на серию «Реала» из трёх матчей без побед в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после матча 14-го тура испанской Ла Лиги «Жироной», где «сливочные» сыграли вничью со счётом 1:1. Отметим, в последних трёх матчах чемпионата Испании «Королевский клуб» не знает побед.

«В сезоне есть разные этапы. В начале мы стабильно действовали на выезде, а в последних матчах это поменялось. Нужно держаться тех высоких стандартов, которые приняты в «Реале». Сезон длинный. У меня нет претензий к футболистам, они правильно отреагировали на пропущенный гол. Надо оставаться едиными, быть самокритичными и сохранять желание побеждать в гостях. Мы не доминировали в последних матчах, поэтому нужно разобраться, почему так вышло», — приводит слова Алонсо издание Marca.

«Реал» набрал 33 очка в 14 матчах чемпионата Испании и занимает второе место в турнирной таблице.