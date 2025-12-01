Скидки
Алонсо отреагировал на серию «Реала» из трёх матчей без побед в Ла Лиге

Алонсо отреагировал на серию «Реала» из трёх матчей без побед в Ла Лиге
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после матча 14-го тура испанской Ла Лиги «Жироной», где «сливочные» сыграли вничью со счётом 1:1. Отметим, в последних трёх матчах чемпионата Испании «Королевский клуб» не знает побед.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45'     1:1 Мбаппе – 67'    

«В сезоне есть разные этапы. В начале мы стабильно действовали на выезде, а в последних матчах это поменялось. Нужно держаться тех высоких стандартов, которые приняты в «Реале». Сезон длинный. У меня нет претензий к футболистам, они правильно отреагировали на пропущенный гол. Надо оставаться едиными, быть самокритичными и сохранять желание побеждать в гостях. Мы не доминировали в последних матчах, поэтому нужно разобраться, почему так вышло», — приводит слова Алонсо издание Marca.

«Реал» набрал 33 очка в 14 матчах чемпионата Испании и занимает второе место в турнирной таблице.

