Аршавин: «Зениту» нужно не делать той ошибки, которая была в прошлом году

Аршавин: «Зениту» нужно не делать той ошибки, которая была в прошлом году
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал победу команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Мы должны выделить хорошую игру «Рубина» в обороне. Они почти всю игру справлялись, но допустили несколько неточностей во втором тайме, за которые Нино наказал. Да, «Рубин» отказался от контригры, не хватило сил. Просто не было Даку. Если бы он играл, всё могло сложиться по‑другому. Для «Зенита» важно, что он может уйти первым перед зимней паузой, потому что в заключительном туре «Краснодар» играет с ЦСКА. Нужно настраиваться и не делать той ошибки, которая была в прошлом году, — не терять шесть очков перед паузой», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 17 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном». Матч состоится 6 декабря.

