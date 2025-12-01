Скидки
«Люблю своих мам». Смолов опубликовал милые семейные фото ко Дню матери

«Люблю своих мам». Смолов опубликовал милые семейные фото ко Дню матери
Комментарии

Бывший форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов опубликовал в своём телеграм-канале пост в честь Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Смолов выложил ряд фотографий с матерью, женой и ребёнком.

«Люблю своих мам», — написал Смолов в своё телеграм-канале.

На втором фото супруга футболиста лежит в постели, а на её животе спит их дочь. На третьем фото Смолов запечатлён в ресторане со своей мамой, на руках Фёдор держит дочь Лору.

Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом 2025 года. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

