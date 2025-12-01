Генич поделился инсайдом о возможном переходе Баринова из «Локо» в другой топ-клуб РПЛ

Известный российский футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о будущем полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, поделившись инсайдом.

«По моей информации, Баринов собирается уйти в ЦСКА. «Локомотив» должен не допустить этого. Надеюсь, что они сумеют найти компромисс. Говорят, что эпопея с Бариновым ещё не закончилась», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение Баринова с клубом истекает летом 2026 года.