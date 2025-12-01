Аршавин сделал прогноз на количество голов Соболева и Дзюбы в матче «Зенит» — «Акрон»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сделал прогноз на голы нападающего питерского клуба Александра Соболева и форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России.

— Соболев против Дзюбы. Сколько будет голов?

— 1:1, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Акроном» состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи. На счету Дзюбы пять голов и четыре передачи в 15 играх.

После 17 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. «Акрон», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 21 очко.