Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин сделал прогноз на количество голов Соболева и Дзюбы в матче «Зенит» — «Акрон»

Аршавин сделал прогноз на количество голов Соболева и Дзюбы в матче «Зенит» — «Акрон»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сделал прогноз на голы нападающего питерского клуба Александра Соболева и форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России.

— Соболев против Дзюбы. Сколько будет голов?
— 1:1, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Акроном» состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи. На счету Дзюбы пять голов и четыре передачи в 15 играх.

После 17 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. «Акрон», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 21 очко.

Материалы по теме
Нападающий «Зенита» Соболев: в следующем туре РПЛ я забью больше Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android