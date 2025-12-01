Скидки
Писарев назвал тройку призёров по итогам сезона РПЛ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев предположил, кто займёт призовые места по итогам сезона чемпионата России.

«У меня уже вырисовывается тройка призёров: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», записав в свой актив 37 очков. ЦСКА занимает второе место, набрав 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Зенит», также набрав 36 очков.

В топ-5 входит «Локомотив» и «Балтика», которые набрали 34 и 32 очка соответственно. Шестое место занимает «Спартак» (28). Действующим победителем РПЛ является «Краснодар».

Турнирная таблица РПЛ
