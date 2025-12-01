Галактионов объяснил, почему пенальти в матче с «Ростовом» бил Комличенко, а не Батраков

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему в матче 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:1) пробивал Николай Комличенко, а не Алексей Батраков. Комличенко реализовал свой удар на 41-й минуте.

— Почему пенальти взялся бить Комличенко, а не Батраков?

— Когда мы определяем штатных пенальтистов на конкретный матч, в списке всегда два игрока. К мячу подходит тот, кто лучше готов, кто чувствует себя увереннее на данный момент. Сегодня это был Комличенко. В целом, Комличенко вообще справился со своей работой в этом матче качественно, — приводит слова Галактионова официальный сайт столичного клуба.

После 17 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Сочи». Матч состоится 7 декабря.