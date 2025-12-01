Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов объяснил, почему пенальти в матче с «Ростовом» бил Комличенко, а не Батраков

Галактионов объяснил, почему пенальти в матче с «Ростовом» бил Комличенко, а не Батраков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему в матче 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:1) пробивал Николай Комличенко, а не Алексей Батраков. Комличенко реализовал свой удар на 41-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Баринов – 3'     1:1 Вахания – 20'     1:2 Комличенко – 41'     1:3 Ньямси – 77'    

— Почему пенальти взялся бить Комличенко, а не Батраков?
— Когда мы определяем штатных пенальтистов на конкретный матч, в списке всегда два игрока. К мячу подходит тот, кто лучше готов, кто чувствует себя увереннее на данный момент. Сегодня это был Комличенко. В целом, Комличенко вообще справился со своей работой в этом матче качественно, — приводит слова Галактионова официальный сайт столичного клуба.

После 17 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Сочи». Матч состоится 7 декабря.

Материалы по теме
Батраков набрал мегатемп — круче в РПЛ были лишь двое. «Локо» помог ещё и глупый «привоз»
Видео
Батраков набрал мегатемп — круче в РПЛ были лишь двое. «Локо» помог ещё и глупый «привоз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android