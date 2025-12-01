Джонатан Альба назвал причину поражения «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил поражение своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Баринов – 3' 1:1 Вахания – 20' 1:2 Комличенко – 41' 1:3 Ньямси – 77'
«Думаю, в штрафной соперника у нас не получилось реализовать свои моменты. Мы играли против хорошей команды. У меня нет претензий к футболистам. У нас были хорошие моменты, но день получился неудачным. Игра бы поменялась, если бы мы забили пенальти. Мы пропустили быстрый мяч», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».
После 17 матчей чемпионата России команда Джонатана Альбы набрала 18 очков и занимает 11-е место. Команда Михаила Галактионова заработала 34 очка и располагается на четвёртой строчке.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
07:03
-
06:56
-
06:13
-
06:01
-
05:57
-
05:50
-
05:45
-
05:35
-
04:54
-
04:41
-
04:05
-
03:58
-
03:17
-
03:03
-
03:01
-
02:44
-
02:35
-
02:29
-
02:23
-
02:05
-
01:53
-
01:44
-
01:40
-
01:03
-
00:58
-
00:50
-
00:46
-
00:45
-
00:40
-
00:29
-
00:26
-
00:11
-
00:01
- 30 ноября 2025
-
23:58
-
23:55