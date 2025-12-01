Джонатан Альба назвал причину поражения «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил поражение своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

«Думаю, в штрафной соперника у нас не получилось реализовать свои моменты. Мы играли против хорошей команды. У меня нет претензий к футболистам. У нас были хорошие моменты, но день получился неудачным. Игра бы поменялась, если бы мы забили пенальти. Мы пропустили быстрый мяч», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России команда Джонатана Альбы набрала 18 очков и занимает 11-е место. Команда Михаила Галактионова заработала 34 очка и располагается на четвёртой строчке.

