Джонатан Альба назвал причину поражения «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил поражение своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Баринов – 3'     1:1 Вахания – 20'     1:2 Комличенко – 41'     1:3 Ньямси – 77'    

«Думаю, в штрафной соперника у нас не получилось реализовать свои моменты. Мы играли против хорошей команды. У меня нет претензий к футболистам. У нас были хорошие моменты, но день получился неудачным. Игра бы поменялась, если бы мы забили пенальти. Мы пропустили быстрый мяч», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России команда Джонатана Альбы набрала 18 очков и занимает 11-е место. Команда Михаила Галактионова заработала 34 очка и располагается на четвёртой строчке.

